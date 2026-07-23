ВСУ от действий Южной группировки потеряли 44 робототехнических комплекса

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 49 антенн связи и БПЛА, четыре терминала Starlink, 44 наземных робототехнических комплекса. Поражено 22 пункта управления БПЛА, а также два блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито четыре беспилотника противника», — сказал Астафьев.