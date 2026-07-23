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ВСУ от действий Южной группировки потеряли 44 робототехнических комплекса

Российские бойцы также уничтожили 22 вражеских пункта управления беспилотной авиацией.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 44 наземных робототехнических комплекса (НРТК), а также 22 пункта управления беспилотной авиацией и четыре терминала спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 49 антенн связи и БПЛА, четыре терминала Starlink, 44 наземных робототехнических комплекса. Поражено 22 пункта управления БПЛА, а также два блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито четыре беспилотника противника», — сказал Астафьев.

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