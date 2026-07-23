Путин провел совещание по экономическим вопросам: главное

Путин пояснил, что благодаря этому денежная масса на 1 июля выросла примерно на 13% в годовом исчислении. Это создает прочную основу для роста спроса. Особо президент выделил устойчивость госфинансов. В июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом 196 млрд рублей. Ключевую роль сыграл рост доходов: ненефтегазовые поступления во втором квартале выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.