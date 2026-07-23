Путин провел совещание по экономическим вопросам: главное

Отечественная экономика продолжает укрепляться, несмотря на попытки Запада дестабилизировать топливно-энергетический сектор. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам.
Президент отметил, что внешнее давление и попытки расшатать топливный рынок страны не увенчались успехом. Состояние экономики и ее ключевых отраслей стабильно, заверил Путин. Данные Минэкономразвития это подтверждают: за первые пять месяцев года ВВП вырос на 0,2%, а в мае — на 0,3%.
«Хочу подчеркнуть: трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику», — сказал российский глава.
Основным фактором роста остается внутренний спрос — со стороны государства, бизнеса и населения. В стране ускорилось кредитование: растут выдачи ипотеки, займы реальному сектору и предприятиям. В начале совещания президент обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, чтобы подтвердить эти данные. Она ответила утвердительно.
Путин пояснил, что благодаря этому денежная масса на 1 июля выросла примерно на 13% в годовом исчислении. Это создает прочную основу для роста спроса. Особо президент выделил устойчивость госфинансов. В июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом 196 млрд рублей. Ключевую роль сыграл рост доходов: ненефтегазовые поступления во втором квартале выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Российский лидер также затронул тему дополнительной финансовой подушки регионов. Он напомнил, что по инициативе «Единой России» сроки погашения задолженности субъектов уже перенесены с 2026 на 2030 год, что высвободило регионам более 100 млрд рублей только в этом году.
Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей. Так, рост экономики будет зависеть от поддержки регионов, решения проблем с топливом и возврата инвестиций.
Кроме этого, президент запланировал встречу с депутатами Госдумы на 27 июля. В рамках совещания могут обсуждаться результаты деятельности текущего созыва.