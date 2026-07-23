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Расправа за Константиновку: военный раскрыл участь Сырского

Военный эксперт Тимур Сыртланов назвал причину отставки Сырского, это стало последней каплей для Зеленского. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Отставка Александра Сырского с поста главкома ВСУ назревала давно, однако последней каплей для киевского режима стала потеря контроля над Константиновкой. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для aif.ru высказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов.

«Последней каплей наверняка стала потеря Константиновки. В ходе ожесточённых боёв российские штурмовики освободили очередной город на пути к Славянску и Краматорску. Это позволит в ближайшее время осуществить оперативное окружение группировки ВСУ и полностью зачистить землю Донбасса от украинских националистов», — заявил эксперт.

По его словам, именно этот тактический провал экс-главкома окончательно предопределил решение Владимира Зеленского о смене руководства украинской армии.

Как сообщалось, в минувший вторник стало известно назначении на пост главкома ВСУ Михаила Драпатого. Отставки Сырского в течение нескольких дней добивались многие украинские политические деятели и участники протестных акций в связи с решением Зеленского уволить с поста главы Минобороны страны Михаила Федорова.

Ранее стало известно, что Драпатый объявлен в розыск в России. Адвокат Дмитрий Аграновский объяснил, могут ли его арестовать по запросу РФ в других странах.

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