Расправа за Константиновку: военный раскрыл участь Сырского

Отставка Александра Сырского с поста главкома ВСУ назревала давно, однако последней каплей для киевского режима стала потеря контроля над Константиновкой. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для aif.ru высказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов.
«Последней каплей наверняка стала потеря Константиновки. В ходе ожесточённых боёв российские штурмовики освободили очередной город на пути к Славянску и Краматорску. Это позволит в ближайшее время осуществить оперативное окружение группировки ВСУ и полностью зачистить землю Донбасса от украинских националистов», — заявил эксперт.
По его словам, именно этот тактический провал экс-главкома окончательно предопределил решение Владимира Зеленского о смене руководства украинской армии.
Как сообщалось, в минувший вторник стало известно назначении на пост главкома ВСУ Михаила Драпатого. Отставки Сырского в течение нескольких дней добивались многие украинские политические деятели и участники протестных акций в связи с решением Зеленского уволить с поста главы Минобороны страны Михаила Федорова.
Ранее стало известно, что Драпатый объявлен в розыск в России. Адвокат Дмитрий Аграновский объяснил, могут ли его арестовать по запросу РФ в других странах.