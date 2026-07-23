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ВСУ за сутки потеряли от действий «Запада» 120 тяжелых дронов

Военнослужащие РФ также уничтожили 42 беспилотника самолетного типа.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 120 тяжелых квадрокоптеров и 42 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 4 управляемые авиационные бомбы, 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 5 барражирующих боеприпасов и 120 тяжелых квадрокоптеров противника», — сказал Бигма.

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