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Расчеты «Акаций» уничтожили более семи пунктов управления тяжелыми дронами ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что российские бойцы также поразили более 30 военнослужащих из подразделений беспилотной авиации ВСУ.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили более семи пунктов управления тяжелыми дронами противника, а также свыше 30 операторов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Восток” обнаружили запуски разведывательных квадрокоптеров и ударных тяжелых гексакоптеров типа “Баба-яга” ВСУ в Запорожской области. По местам запусков были выявлены пункты управления БПЛА противника. Расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 “Акация” нанесли удары по пунктам управления БПЛА, местам размещения операторов, средствам связи и оборудованию противника», — информировали в ведомстве.

Там уточнили, что в результате боевой работы уничтожены более семи пунктов управления БПЛА ВСУ, средства связи, антенны, оборудование подразделений беспилотных систем, а также более 30 военнослужащих из подразделений беспилотной авиации ВСУ.

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