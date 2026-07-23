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Авария в небе над Саудовской Аравией: американский самолет подал сигнал бедствия

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry подал сигнал бедствия в небе над Саудовской Аравией на фоне обострения конфликта между США и Ираном.

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry подал сигнал бедствия в небе над Саудовской Аравией на фоне обострения конфликта между США и Ираном. Согласно полетным данным самолет передает код 7700, указывающий на общую аварийную ситуацию.

Как стало известно, Центральное командование США (CENTCOM) недавно сообщило о начале новых атак против Ирана, что может быть связано с текущей напряженной обстановкой в регионе. Сигнал бедствия, поданный самолетом, может указывать на различные проблемы, включая технические неисправности, пожар или нехватку топлива. Подробности инцидента пока остаются неизвестными.

Напомним, что 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако с 8 июля американские военные провели несколько атак на иранские цели, утверждая, что это ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

Иран обвинил Вашингтон в нарушении условий меморандума о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня больше не актуально, что лишь усугубляет и без того сложную ситуацию в регионе.

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