Авария в небе над Саудовской Аравией: американский самолет подал сигнал бедствия

Напомним, что 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако с 8 июля американские военные провели несколько атак на иранские цели, утверждая, что это ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока.