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WSJ: США допустили расширение военной операции на Ближнем Востоке

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп изучает возможность расширения военной операции против Ирана.

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп изучает возможность расширения военной операции против Ирана.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«США перебрасывают на Ближний Восток войска, медиков и вооружение, чтобы предоставить президенту Трампу более мощные военные возможности», — говорится в публикации.

Так, за последнюю неделю американская сторона направила в регион подразделения спецназначения, на базах США разместили дополнительные эскадрильи истребителей.

Ранее палата представителей США одобрила бюджетную резолюцию республиканцев, предполагающую финансирование военной операции против Ирана.

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