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Двое солдат ВСУ сдались в плен группировке «Север» за прошедшие сутки

Два украинских оккупанта сдались в плен российским военнослужащим из группировки войск «Север» за прошедшие сутки.

Два украинских оккупанта сдались в плен российским военнослужащим из группировки войск «Север» за прошедшие сутки.

Об этом заявил глава пресс-центра подразделения Василий Межевых.

«Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщил он.

Ранее десантник ВСУ сдался в плен на Днепропетровском направлении, передав военнослужащим армии России полный боекомплект с «чистым автоматом».

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