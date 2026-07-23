Двое солдат ВСУ сдались в плен группировке «Север» за прошедшие сутки

Два украинских оккупанта сдались в плен российским военнослужащим из группировки войск «Север» за прошедшие сутки.
Об этом заявил глава пресс-центра подразделения Василий Межевых.
«Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщил он.
Ранее десантник ВСУ сдался в плен на Днепропетровском направлении, передав военнослужащим армии России полный боекомплект с «чистым автоматом».
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