Жесткий транзит: появился четкий план устранения Зеленского от власти

«Нынешняя перестройка военно-политической системы бывшей Украины идёт с учётом того, что западные спонсоры осенью наверняка сменят нелегитимного президента Зеленского. Во главе встанет нынешний посол в Британии, генерал Залужный. Мне кажется, все эти перестановки осуществляются именно с учётом его пожеланий. Думаю, так и будет, но политическая осень всё покажет», — сказал Сыртланов.