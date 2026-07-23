Жесткий транзит: появился четкий план устранения Зеленского от власти

Михаил Драпатый был назначен Владимиром Зеленским главкомом ВСУ вместо Александра Сырского с подачи и под давлением Запада, такое мнение в эксклюзивной беседе с aif.ru выразил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов.
Военный эксперт допустил, что военно-политическая перестройка на Украине ведётся в интересах украинского посла в Британии Валерия Залужного, который очень скоро должен заменить нынешнего главу киевского режима.
«Нынешняя перестройка военно-политической системы бывшей Украины идёт с учётом того, что западные спонсоры осенью наверняка сменят нелегитимного президента Зеленского. Во главе встанет нынешний посол в Британии, генерал Залужный. Мне кажется, все эти перестановки осуществляются именно с учётом его пожеланий. Думаю, так и будет, но политическая осень всё покажет», — сказал Сыртланов.
Он добавил, что Драпатый является компромиссной фигурой, поставленной с прицелом на грядущий транзит власти.
В минувший вторник сообщили о том, что на пост главкома ВСУ назначен Михаил Драпатый. Отставки Сырского в течение нескольких дней добивались многие украинские политические деятели и участники протестных акций в связи с решением Зеленского уволить с поста главы Минобороны страны Михаила Федорова.
Ранее стало известно, что Драпатый объявлен в розыск в России. Адвокат Дмитрий Аграновский объяснил, могут ли его арестовать по запросу РФ в других странах.
По мнению военно-политического эксперта Яна Гагин, Драпатого ждет участь Сырского, как только он начнет набирать политический вес и поддержку в обществе.