Крайизбирком заверил списки кандидатов от партий «Зеленые» и «Родина»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На 214-м заседании Избирательная комиссия Красноярского края заверила списки кандидатов на выборы депутатов Законодательного Собрания края пятого созыва.
В краевой список партии «Зеленые» вошли 84 кандидата. Также заверен список из 16 кандидатов, выдвинутых партией по одномандатным и двухмандатным избирательным округам.
От регионального отделения партии «Родина» заверены краевой список из 79 кандидатов и список из 16 кандидатов по одномандатным и двухмандатным округам.
Источник: Крайизбирком_24.