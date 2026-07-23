Пленный Богатырёв рассказал о «виртуальных» позициях для отмывания денег

Государственная погранслужба Украины создаёт «виртуальные» позиции на поле боя.
Об этом ТАСС сообщил замначальника отряда украинских пограничников Владислав Богатырёв, сдавшийся на Харьковском направлении.
«У нас были “виртуальные” позиции… они (использовались — RT.) для отмывки денег», — заявил он.
Пленный рассказал, что эти позиции были отмечены на компьютере командования, с места якобы даже шли доклады, но на деле ничего не было создано.
Ранее десантник ВСУ сдался в плен на Днепропетровском направлении, передав военнослужащим армии России полный боекомплект с «чистым автоматом».
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше