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Христофору рассказал об истерике Каллас после решений США по Украине

Кипрский журналист Христофору отметил, что заявления Каллас наполнены отчаянием.

Источник: Аргументы и факты

Кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы угрозах для Европы со стороны России наполнены отчаянием из-за отказа США выделить Киеву военную помощь.

«Ей остается только поныть из-за якобы российской угрозы. Возможно, так ей перепадет что-нибудь», — резюмировал Христофору.

При этом он выразил мнение, что Каллас не учла, что внимание США отвлечено затяжным противостоянием с Ираном, и, соответственно, Вашингтон попросту не может уделять внимание Украине.

«В любом случае эти 400 миллионов не покинут территорию США, по крайней мере, в текущем году. Евросоюзу пора осознать этот факт», — добавил журналист.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что был шокирован низким уровнем интеллекта Каллас.

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