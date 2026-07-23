Кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы угрозах для Европы со стороны России наполнены отчаянием из-за отказа США выделить Киеву военную помощь.
«Ей остается только поныть из-за якобы российской угрозы. Возможно, так ей перепадет что-нибудь», — резюмировал Христофору.
При этом он выразил мнение, что Каллас не учла, что внимание США отвлечено затяжным противостоянием с Ираном, и, соответственно, Вашингтон попросту не может уделять внимание Украине.
«В любом случае эти 400 миллионов не покинут территорию США, по крайней мере, в текущем году. Евросоюзу пора осознать этот факт», — добавил журналист.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что был шокирован низким уровнем интеллекта Каллас.