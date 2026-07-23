Kan: США собираются ударить по Ирану тяжелыми бомбардировщиками

Гора Кирка находится менее чем в 2 км от ядерного комплекса в Натанзе в провинции Исфахан. По данным американского Института науки и международной безопасности (ISIS), Иран еще в 2020 году начал возводить там объект, который теоретически может вместить завод по обогащению урана.