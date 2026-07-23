Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Kan: США собираются ударить по Ирану тяжелыми бомбардировщиками

Власти США сообщили Израилю о своих планах усилить удары по Ирану с помощью тяжелых бомбардировщиков в ближайшие дни, сообщает израильский телеканал Kan. По данным телеканала, бомбардировщики будут нацелены на подземный комплекс под горой Кирка (иранский топоним — Пикакс).

Власти США сообщили Израилю о своих планах усилить удары по Ирану с помощью тяжелых бомбардировщиков в ближайшие дни, сообщает израильский телеканал Kan. По данным телеканала, бомбардировщики будут нацелены на подземный комплекс под горой Кирка (иранский топоним — Пикакс).

По данным израильской разведки, Тегеран спрятал под этой горой оборудование для обогащения урана. Накануне господин Трамп подтвердил намерение США ударить по всем иранским ядерным объектам, включая этот комплекс. Как отмечает телеканал, в Израиле опасаются, что угрозы Дональда Трампа атаковать иранскую инфраструктуру повышают риск ракетного удара по их территории и втягивания страны в новый виток эскалации.

Гора Кирка находится менее чем в 2 км от ядерного комплекса в Натанзе в провинции Исфахан. По данным американского Института науки и международной безопасности (ISIS), Иран еще в 2020 году начал возводить там объект, который теоретически может вместить завод по обогащению урана.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гора от ума».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше