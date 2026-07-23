Кардиолог Поскакалова: иногда инфаркт может проявляться в виде одышки и тошноты

«Также важно регулярно проходить профилактические обследования. Следует делать ЭКГ и сдавать кровь на определение уровня холестерина, глюкозы: с 18 до 40 лет — один раз в три года, если при предыдущих обследованиях все показатели были в норме, после 40 лет — ежегодно. Начиная с 40 лет один раз в три года рекомендуется проходить УЗИ артерий шеи, которое позволяет своевременно выявлять атеросклеротические изменения в сосудах», — заключила эксперт.