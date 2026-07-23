Кардиолог Поскакалова: иногда инфаркт может проявляться в виде одышки и тошноты

Нетипичное течение инфаркта миокарда чаще встречается у пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом. Вместо классической давящей или жгучей боли за грудиной, которая сохраняется более 20 минут и может отдавать в левую руку, шею, челюсть либо область под лопаткой, человек может ощущать боль в другой части грудной клетки, в животе или спине.
Об этом рассказала в беседе с RT врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова.
«Иногда атипичный инфаркт может проявляться только в виде внезапной одышки, выраженной слабости, тошноты/рвоты, холодного липкого пота, ощущения перебоев в работе сердца, а в некоторых случаях протекать бессимптомно», — предупредила она.
Насторожить должно, если вышеописанные проявления сохраняются в покое более 20 минут и не проходят после отдыха, пояснила специалист.
«В этом случае необходимо как можно скорее вызвать скорую медицинскую помощь для оценки ЭКГ — это значительно повышает шансы на благополучный исход», — добавила кардиолог.
Отмечается, что профилактика инфаркта миокарда во многом связана с образом жизни и регулярным контролем факторов риска.
«Критически важно отказаться от курения, включая системы нагревания табака и вейпы. Кроме того, стоит придерживаться сбалансированного питания: включать в рацион источники белка, сложных углеводов, полезных жиров, витаминов и минералов. При этом следует ограничить потребление соли, а также продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, например колбас, чипсов», — посоветовала собеседница RT.
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По её словам, не менее важна регулярная физическая активность.
«Взрослым рекомендуется уделять умеренным нагрузкам 150—300 минут в неделю или интенсивным — не менее 75 минут. Подойдут, например, быстрая ходьба, плавание или езда на велосипеде. Кроме того, необходимо соблюдать режим сна: в среднем взрослым рекомендуется спать семь-восемь часов в день», — заявила врач.
Для раннего выявления сердечно-сосудистых рисков следует контролировать артериальное давление, порекомендовала она.
«Также важно регулярно проходить профилактические обследования. Следует делать ЭКГ и сдавать кровь на определение уровня холестерина, глюкозы: с 18 до 40 лет — один раз в три года, если при предыдущих обследованиях все показатели были в норме, после 40 лет — ежегодно. Начиная с 40 лет один раз в три года рекомендуется проходить УЗИ артерий шеи, которое позволяет своевременно выявлять атеросклеротические изменения в сосудах», — заключила эксперт.
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