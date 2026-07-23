Операторы беспилотников уничтожили дроны- «ждуны» ВСУ в Сумской области

«Разведчиками-операторами войск беспилотных систем в составе 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” в Сумской области в ходе боевого патрулирования были обнаружены и уничтожены замаскированные дроны-»ждуны«ВСУ, установленные на дорогах и тропах. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ударные беспилотники боевиков ВСУ», — информировали в ведомстве.