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Операторы беспилотников уничтожили дроны- «ждуны» ВСУ в Сумской области

Они размещались на дорогах и тропах, уточнили в Минобороны.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили дроны- «ждуны» ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Разведчиками-операторами войск беспилотных систем в составе 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” в Сумской области в ходе боевого патрулирования были обнаружены и уничтожены замаскированные дроны-»ждуны«ВСУ, установленные на дорогах и тропах. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ударные беспилотники боевиков ВСУ», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что поражение целей операторами осуществлялось сбросами осколочных боеприпасов с дронов. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания.

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