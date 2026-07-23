Послы стран Евросоюза не уйдут на каникулы из-за проблем с 21-м пакетом санкций

— Заседания Coreper (комитет постпредов стран Евросоюза — прим. «ВМ») могут проводиться на любом этапе, если это необходимо. Аналогичным образом Совет ЕС может принять решение об утверждении актов в письменном виде, если Coreper примет такое решение. Поэтому мы не можем говорить о перерыве в работе. Работа над 21-м пакетом санкций против России продолжается, — рассказал он газете.