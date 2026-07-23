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Послы стран Евросоюза не уйдут на каникулы из-за проблем с 21-м пакетом санкций

Послы стран-членов Европейского союза не будут уходить на каникулы, пока не утвердят 21-й пакет санкций против Российской Федерации. Об этом в четверг, 23 июля, заявил «Известиям» европейский источник.

Послы стран-членов Европейского союза не будут уходить на каникулы, пока не утвердят 21-й пакет санкций против Российской Федерации. Об этом в четверг, 23 июля, заявил «Известиям» европейский источник.

— Заседания Coreper (комитет постпредов стран Евросоюза — прим. «ВМ») могут проводиться на любом этапе, если это необходимо. Аналогичным образом Совет ЕС может принять решение об утверждении актов в письменном виде, если Coreper примет такое решение. Поэтому мы не можем говорить о перерыве в работе. Работа над 21-м пакетом санкций против России продолжается, — рассказал он газете.

20 июля агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что в Европейском союзе планируют обсудить как минимум три сценария выхода из тупика при принятии нового пакета санкций против РФ, одобрение которого застопорилось в последние недели.

Согласование 21-го пакета санкций приостановилось в основном из-за позиции Греции, которая выступила против инициативы по ограничению поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны европейскими компаниями.

По информации Financial Times, шесть стран ЕС выступили против новых санкций в отношении России. Первое государство в списке выступает с инициативой не вводить ограничения на перевозку российского СПГ, потому что эта мера способна нанести серьезный ущерб судоходным компаниям.

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