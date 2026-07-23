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Историк Малиновски отметил культуру и интуицию Путина

Президент России Владимир Путин способен быстро оценивать ситуацию и понимать собеседника. Такую оценку в беседе с РИА «Новости» дал французский историк Пьер Малиновски.

Источник: Life.ru

Малиновски возглавляет Фонд развития русско-французских исторических инициатив. Он живёт в Москве с 2017 года и несколько раз лично встречался с российским президентом.

«Это человек исключительной культуры и образования. Но главное — он способен за одну секунду проанализировать ситуацию. Он сразу понимает, что за человек перед ним, ему хватает для этого буквально пары секунд. Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает», — рассказал историк.

Впервые Малиновски увидел российского лидера в 2015 году. Историка пригласили на Парад Победы в Москве по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам Малиновски, встреча произвела на него большое впечатление. Последующие беседы с главой государства позволили ему составить собственное мнение о его личных качествах.

Ранее американский актёр Стивен Сигал рассказал о первом впечатлении от знакомства с Владимиром Путиным. Он назвал российского лидера добрым, вежливым, скромным и вдумчивым человеком. Сигал получил российское гражданство в 2016 году. В 2018 году он стал специальным представителем МИД России по гуманитарным связям между РФ и США.

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