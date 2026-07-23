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США планируют военную операцию против террористов в Мали

США рассматривают возможность проведения военной операции против одной из действующих в Мали террористических группировок.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты рассматривают возможность проведения военной операции против одной из действующих в Мали террористических группировок. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.

По информации издания, речь идет о группировке «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанной с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида». Как отмечается, ее участники регулярно совершают нападения на тюрьмы, логистические объекты и военные базы в стране.

Газета также обращает внимание, что возможное прямое участие американских военных в операции сопряжено с дополнительными рисками. Одним из факторов называется присутствие в регионе российских подразделений, что может осложнить проведение подобных действий.

Ранее сообщалось, что Пентагон столкнулся с критическим истощением бюджета на фоне конфликта с Ираном, из-за чего финансирование ряда ключевых направлений может быть полностью исчерпано в ближайшие недели.

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