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Хирург Фитч: военврачи «Днепра» провели более 10 операций на открытом сердце

Военные хирурги мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Днепр» ВС России провели раненым бойцам более 100 операций по протезированию магистральных артерий и около 10 на открытом сердце.

Военные хирурги мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Днепр» ВС России провели раненым бойцам более 100 операций по протезированию магистральных артерий и около 10 на открытом сердце.

Об этом в видео Министерства обороны России заявил сосудистый хирург с позывным Фитч.

«Также выполнено несколько крупных операций при повреждении внутренней сонной артерии. Все бойцы эвакуированы, живы», — сказал Фитч.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео работы военных врачей группировки войск «Центр» в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения (ЛБС) на Добропольском направлении.