Лавров провел встречу с главой МИД Филиппин

МАНИЛА /Филиппины/, 23 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Маниле переговоры со своей филиппинской коллегой Марией Терезой Лазаро. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Встреча состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН в столице Филиппин.
Также 23 июля у Лаврова в соответствии с графиком запланированы переговоры с главой Госдепа Марко Рубио. В ходе беседы стороны планируют уделить особое внимание вопросам урегулирования конфликта на Украине.
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