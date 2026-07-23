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Лавров провел встречу с главой МИД Филиппин

Переговоры прошли на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

МАНИЛА /Филиппины/, 23 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Маниле переговоры со своей филиппинской коллегой Марией Терезой Лазаро. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Встреча состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН в столице Филиппин.

Также 23 июля у Лаврова в соответствии с графиком запланированы переговоры с главой Госдепа Марко Рубио. В ходе беседы стороны планируют уделить особое внимание вопросам урегулирования конфликта на Украине.

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