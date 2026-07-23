Лавров провел встречу с главой МИД Филиппин

Узнать больше по теме

АСЕАН: крупнейшее объединение стран Юго-Восточной Азии

АСЕАН — одна из наиболее влиятельных региональных организаций мира, объединяющая государства Юго-Восточной Азии. Сегодня ассоциация играет важную роль в развитии экономики, торговли, безопасности и политического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе — собрали о ней главное.