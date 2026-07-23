Граждане Бельгии запрашивают российские «визы традиционных ценностей»

Ранее сообщалось, что Великобритания с 1 июля 2026 года полностью перевела новые визы в электронный формат. Власти страны перестали вклеивать подтверждающие документы в паспорта заявителей. Ранее выданные бумажные визы продолжат действовать до окончания указанного срока. Сведения о разрешении на въезд теперь хранятся в системе eVisa, доступ к которой открывает учётная запись британской миграционной службы. Перед поездкой необходимо проверить данные и привязать электронную визу к действующему загранпаспорту. При этом правила подачи заявления не изменились: соискателям по-прежнему может потребоваться посещение визового центра, сдача отпечатков пальцев и фотографирование.