Отставка или арест: нового главкома ВСУ Драпатого ждёт скорая расправа

Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого на должность главкома ВСУ, он сменит Александра Сырского, отставки которого добивались в течение недели украинские политики и участники уличных протестов. Однако, как отмечают эксперты, эта рокировка — опасная игра, в которой Зеленский рискует потерять больше, чем приобрёл.
Зеленский не приемлет конкурентов.
Военно-политический аналитик Ян Гагин в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил, что нового главкома ждёт ровно та же участь, что и его предшественника.
«У Сырского есть свои амбиции, в том числе и политические. Поэтому что с Сырским, что с Федоровым происходят такие неприятности. Зеленский просто не терпит конкурентов. Драпатый тоже выпадет, как только наберёт какой-то политический вес и поддержку в рядах ВСУ или в обществе», — подчеркнул Гагин.
По его словам, все назначения в украинском военном руководстве продиктованы исключительно личной выгодой и лояльностью к Зеленскому.
«У него не было достаточно сил и ресурсов, как у нынешнего посла в Британии Залужного. Потому что будучи главкомом, он составлял серьёзную конкуренцию Зеленскому. Поэтому англичане вывели его из-под удара. А у Сырского таких покровителей нет», — резюмировал аналитик.
Зеленскому пришлось уступить Западу.
Назначение Драпатого стало результатом сложного политического торга, в котором Зеленскому пришлось искать баланс между собственной выгодой и давлением западных глобалистов. Об этом заявил aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Сырский всегда выполнял любые хотелки Зеленского, плюс был очень уязвимым политически, так как является этническим русским, и подавляющая часть его родственников живёт в Российской Федерации, включая отца и брата», — отметил Рогов.
Однако, по его мнению, новый главком может оказаться не столь удобным для офиса президента.
«Я думаю, что Драпатый является удобным вариантом для расторговки Зеленского и западных глобалистов, от которых Зеленский деньги получает в значительной степени, которые являются главными лоббистами продолжения боевых действий», — подчеркнул эксперт.
Рогов напомнил, что Драпатый поддержал демарш экс-министра обороны Михаила Фёдорова, что делает его фигурой, угодной определённой части национальных элит.
«Именно Драпатый заявил о том, что Минобороны именно при Фёдорове начало требовать от командования ускорения реформ, технологического обновления и ещё более активного внедрения беспилотных систем. Поэтому Драпатый очень устраивает национальные элиты, ту часть, которая качала ситуацию с отставкой Сырского», — добавил Рогов.
По его словам, назначение стало компромиссным решением, за которое Зеленский, вероятно, получил определённые преференции от западных кураторов. «Здесь Зеленскому надо и рыбку съесть, и всё сохранить, потому что с одной стороны, ему нужно, чтобы этот человек был безоговорочно ему лоялен, а с другой стороны — чтобы часть западных элит, наиболее радикальная, которая наиболее активно поддерживает его режим, была довольна и не предъявляла ему претензии впредь по этому вопросу», — подытожил Рогов.
Что грозит Драпатому за пределами Украины.
Михаил Драпатый объявлен в розыск в России. Адвокат Дмитрий Аграновский в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, могут ли его арестовать по запросу РФ в других странах.
Напомним, в 2023 году Следственный комитет РФ заочно предъявил Драпатому обвинение. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах он командовал операцией объединённых сил Украины, в ходе которой ВСУ произвели более 70 обстрелов населённых пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках. По версии следствия, в результате погибли и получили ранения 154 человека.
«В перспективе, в будущем его могут задержать по запросу РФ в любой стране, с которой у нас есть соответствующие межгосударственные соглашения. Но в теории его задержания может произойти и после отставки. Видите, в управлении Украиной становится всё больше лиц, которые у нас внесены в реестр экстремистов, объявлены в розыск. Причём это чиновники высокого уровня», — отметил Аграновский.
Он добавил, что страны, имеющие межгосударственное соглашение с РФ, должны выполнять запросы об экстрадиции преступников.
«По крайней мере, человека должны задержать по запросу до выяснения обстоятельств. А потом таких людей могут отпустить, а могут передать. Конечно, сейчас случаев экстрадиции меньше. Но до СВО такие ситуации были. С точки зрения закона такая возможность есть», — подытожил адвокат.