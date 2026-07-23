Лавров проводит в Маниле встречу с главой МИД Филиппин

МАНИЛА, 23 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Филиппин Терезой Лазаро, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Встреча проходит «на полях» мероприятий АСЕАН в Маниле.
Ожидается, что позже в четверг российский министр проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.
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