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На западе Ирана в провинции Керманшах прогремели два взрыва

Fars: на западе Ирана в провинции Керманшах прогремели два взрыва.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Два взрыва прогремели в провинции Керманшах на западе Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.

«Сегодня около 3.40 (3.10 мск — ред.) в результате атаки США в окрестностях города (Западный Исламабад, Эсламабад-е Гарб — ред.) прогремели два взрыва», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на главу города.

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