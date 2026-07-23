В Кремле отметили успешность мер по стабилизации топливного рынка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эффективность правительственных мер по стабилизации топливного рынка. Этот вопрос обсуждался на совещании по экономике, которое провел российский глава Владимир Путин.
«В целом констатировалось, что во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали. Во многих регионах ситуация становится легче», — сказал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что ситуация с топливом в России требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер.
Вице-премьер Александр Новак накануне заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Среди них — запрет на экспорт бензина и дизеля, а также налоговые стимулы для импорта и увеличения производства.
Новак отметил, что в приоритетном порядке топливо будут получать торговые сети, чтобы избежать перебоев с поставками продуктов и товаров. В приоритете также аграрии, у которых началась уборочная кампания. Перебои с дизельным топливом могут поставить под угрозу сбор урожая, а это — риск для продовольственной безопасности.
Депутаты Госдумы приняли закон о поправках в Налоговый кодекс для стабилизации топливного рынка. Документ, разработанный правительством, меняет механизм демпфера и порядок реализации нефтепродуктов.
На момент 22 июля в Крыму и Севастополе сохраняется напряженная ситуация с топливом. На полуострове действует смешанная система продажи с жесткими ограничениями. Бензин доступен на многих АЗС, но цены остаются высокими.
Власти Ленинградской области держат ситуацию с топливом под контролем. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что основные объемы продаются через сети вертикально интегрированных нефтяных компаний.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал, что ситуация с топливом в регионе «немного улучшится», и попросил жителей «ответственно подходить к расходованию бензина».
По заверениям председателя Госдумы Вячеслава Володина, ситуация на топливном рынке скоро придет в норму. Россияне начнут замечать изменения уже в ближайшее время.