В Кремле отметили успешность мер по стабилизации топливного рынка

Новак отметил, что в приоритетном порядке топливо будут получать торговые сети, чтобы избежать перебоев с поставками продуктов и товаров. В приоритете также аграрии, у которых началась уборочная кампания. Перебои с дизельным топливом могут поставить под угрозу сбор урожая, а это — риск для продовольственной безопасности.