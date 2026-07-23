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SNN: серия взрывов произошла в двух городах Ирана

По информации агентства, атаке подверглись Джаск и Исламабад.

ДОХА, 23 июля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в двух городах в южной части Ирана. Об этом сообщило агентство SNN.

По его данным, атаке подвергся город Джаск, в то же время в Исламабаде (провинция Хузестан) произошли два взрыва.

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