SNN: серия взрывов произошла в двух городах Ирана

ДОХА, 23 июля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в двух городах в южной части Ирана. Об этом сообщило агентство SNN.
По его данным, атаке подвергся город Джаск, в то же время в Исламабаде (провинция Хузестан) произошли два взрыва.
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