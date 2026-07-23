Сырский потянет за собой Зеленского, это конец: главная новость СВО 23 июля

Отставка Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины стала результатом совокупности причин, ключевой из которых, по мнению экспертов, явилась утрата контроля над Константиновкой. Такое мнение в эксклюзивной беседе с aif.ru высказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов.
«Последней каплей наверняка стала потеря Константиновки. В ходе ожесточённых боёв российские штурмовики освободили очередной город на пути к Славянску и Краматорску. Это позволит в ближайшее время осуществить оперативное окружение группировки ВСУ и полностью зачистить землю Донбасса от украинских националистов», — заявил эксперт.
Именно этот тактический провал, по его словам, окончательно предопределил решение Владимира Зеленского о смене руководства украинской армии.
При этом, как подчеркнул Сыртланов, кадровые перестановки продиктованы не только военными неудачами, но и давлением Запада с прицелом на скорый политический транзит власти в Киеве.
Новый главком Михаил Драпатый, по оценке полковника, является компромиссной фигурой, поставленной с учётом пожеланий украинского посла в Британии Валерия Залужного, которому прочат замену Зеленского.
«Нынешняя перестройка военно-политической системы бывшей Украины идёт с учётом того, что западные спонсоры осенью наверняка сменят нелегитимного президента Зеленского. Во главе встанет нынешний посол в Британии, генерал Залужный. Мне кажется, все эти перестановки осуществляются именно с учётом его пожеланий. Думаю, так и будет, но политическая осень всё покажет», — убеждён собеседник.
Оценивая будущее самого Сырского, эксперт дал мрачный прогноз. Он не исключил физической расправы над бывшим главкомом как со стороны обозлённых ветеранов ВСУ, так и со стороны украинских спецслужб в случае его попытки скрыться за границей.
«Думаю, наверняка появится какой-нибудь обозлённый бывший участник боевых действий, который затаил обиду на бывшего главкома и подкараулит его в тёмном переулке. Произойти это может либо на самой Украине, либо, если Сырский сбежит в Европу, там. Как показывают последние действия спецслужб Украины, они находят людей даже в самых маленьких городках Европы», — сказал Сыртланов.
Напомним, во вторник Михаил Драпатый официально сменил Сырского на посту главкома ВСУ. Отставки последнего несколько дней добивались украинские политики и участники протестов, вспыхнувших в связи с увольнением главы Минобороны Михаила Фёдорова.
Ранее бывший народный депутат Украины Олег Царев объяснил, почему Зеленский заменил Сырского на Драпатого.
Как сообщалось, ВСУ под руководством Сырского потеряли контроль над территориями общей площадью около 11,5 тысячи квадратных километров.