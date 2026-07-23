FT: Европейский союз может разрешить Греции продолжать перевозить российский СПГ

20 июля агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что в Европейском союзе планируют обсудить как минимум три сценария выхода из тупика при принятии нового пакета санкций против РФ, одобрение которого застопорилось в последние недели. Согласование 21-го пакета санкций приостановилось в основном из-за позиции Греции, которая выступила против инициативы по ограничению поставок российского сжиженного природного газа в третьи страны европейскими компаниями.