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FT: Европейский союз может разрешить Греции продолжать перевозить российский СПГ

Греческая судоходная компания Dynagas получит разрешение на продолжение перевозки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Об этом в среду, 22 июля, сообщило британское издание Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

Греческая судоходная компания Dynagas получит разрешение на продолжение перевозки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Об этом в среду, 22 июля, сообщило британское издание Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

По данным портала, Евросоюз готов пойти на уступки в рамках 21-пакета санкций. Уточняется, что соглашение должно быть одобрено 27 странами-членами ЕС.

Ожидается, что оно позволит компаниям продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны в течение года с возможностью продления. Источник допустил, что объемы ограничат показателями 2025 года.

Европейский источник заявил «Известиям», что послы стран-членов Европейского союза не будут уходить на каникулы, пока не утвердят 21-й пакет санкций против России.

20 июля агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что в Европейском союзе планируют обсудить как минимум три сценария выхода из тупика при принятии нового пакета санкций против РФ, одобрение которого застопорилось в последние недели. Согласование 21-го пакета санкций приостановилось в основном из-за позиции Греции, которая выступила против инициативы по ограничению поставок российского сжиженного природного газа в третьи страны европейскими компаниями.

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