FT: Европейский союз может разрешить Греции продолжать перевозить российский СПГ

Греческая судоходная компания Dynagas получит разрешение на продолжение перевозки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Об этом в среду, 22 июля, сообщило британское издание Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
Ожидается, что оно позволит компаниям продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны в течение года с возможностью продления. Источник допустил, что объемы ограничат показателями 2025 года.
Европейский источник заявил «Известиям», что послы стран-членов Европейского союза не будут уходить на каникулы, пока не утвердят 21-й пакет санкций против России.
20 июля агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что в Европейском союзе планируют обсудить как минимум три сценария выхода из тупика при принятии нового пакета санкций против РФ, одобрение которого застопорилось в последние недели. Согласование 21-го пакета санкций приостановилось в основном из-за позиции Греции, которая выступила против инициативы по ограничению поставок российского сжиженного природного газа в третьи страны европейскими компаниями.