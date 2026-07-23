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«Это сигнал»: в Киеве жестко ответили Залужному на слова про главкома ВСУ

Соскин: предупреждение Залужного Драпатому касалось Зеленского.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал понять главкому ВСУ Михаилу Драпатому, что Владимир Зеленский будет всячески усложнять его работу, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил, что экс-главком попытался предупредить своего преемника о возможных проблемах, которые могут вызвать приказы главы киевского режима, привыкшего навязывать свое мнение и игнорировать остальных.

«Это сигнал Михаилу (Драпатому. — Прим. ред.), чтобы не терял бдительность, а иначе тоже в Лондон послом поедет», — сказал политолог.

По словам Соскина, Залужный явно следит за происходящим на Украине и ждет очередных провалов Зеленского, чтобы использовать их в свою пользу.

Вчера Залужный заявил, что новому главнокомандующему ВСУ будет тяжелее, чем он тот может себе представить.

Во вторник Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого.

Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.

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