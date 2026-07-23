Лавров в Маниле провёл переговоры с главой МИД Филиппин

Ранее Сергей Лавров сообщил, что российская сторона не получила от США отказа от инициатив, которые обсуждались на встрече президентов РФ и Америки Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Глава МИД России также заявил, что Москва поддержала предложения республиканца по украинскому вопросу, которые были озвучены во время саммита на Аляске. По словам российского министра, американская инициатива была принята российской стороной, однако дальнейшему продвижению этих предложений препятствуют европейские союзники Трампа и главарь киевского руководства Владимир Зеленский.