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Палата представителей США одобрила план бюджета на операцию против Ирана

Резолюция была принята в рамках упрощённой процедуры.

Источник: Комсомольская правда

Палата представителей США одобрила бюджетную резолюцию республиканцев, которая в том числе подразумевает и финансирование военной операции против Ирана. Заседание транслировалось на сайте конгресса США.

Бюджет приняли в рамках упрощённой процедуры. Таким образом конгрессменам удалось обойти процедуру «филибастера» в сенате. Так называется парламентская процедура, направленная на затягивание решения вопроса.

Предполагается, что 60 млрд долларов будут направлены Пентагону, в том числе на расходы, связанные с иранской операцией.

За резолюцию проголосовали 216 законодателей при 214 голосах против.

Тем временем Трамп предупредил о возможности нового шатдауна в США в сентябре.

Напомним, вооруженные силы США приступили к новой серии ударов по иранской территории.

В то же время Тегеран заявил, что иранские военные жестко ответят Вашингтону в случае ударов по их ядерным объектам. ВС исламской республики атакуют все «интересы» США на Ближнем Востоке.

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