Палата представителей США одобрила план бюджета на операцию против Ирана

Палата представителей США одобрила бюджетную резолюцию республиканцев, которая в том числе подразумевает и финансирование военной операции против Ирана. Заседание транслировалось на сайте конгресса США.
Бюджет приняли в рамках упрощённой процедуры. Таким образом конгрессменам удалось обойти процедуру «филибастера» в сенате. Так называется парламентская процедура, направленная на затягивание решения вопроса.
Предполагается, что 60 млрд долларов будут направлены Пентагону, в том числе на расходы, связанные с иранской операцией.
За резолюцию проголосовали 216 законодателей при 214 голосах против.
Тем временем Трамп предупредил о возможности нового шатдауна в США в сентябре.
Напомним, вооруженные силы США приступили к новой серии ударов по иранской территории.
В то же время Тегеран заявил, что иранские военные жестко ответят Вашингтону в случае ударов по их ядерным объектам. ВС исламской республики атакуют все «интересы» США на Ближнем Востоке.