FT: Греция почти добилась разрешения перевозить российский газ

Афины добиваются уступок со стороны ЕС, потому что запрет на транзит российского СПГ фактически разрушит Dynagas, заявлял греческий постпред. Во время переговоров по санкциям он, в том числе, утверждал, что треть флота компании — это уникальные танкеры ледового класса Arc7 стоимостью порядка $300 млн каждый. Применять эти суда на других маршрутах невозможно, и судовладелец будет вынужден перепродать их покупателям за пределами Запада.