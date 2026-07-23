Япония в вопросе безопасности полагается на «ядерный зонтик» США

Касательно слов Коидзуми Кихара отметил, что его высказывания были сделаны исходя из того, что «необходимо обсуждать и тщательно разъяснять населению вопросы о том, какая оборонная политика необходима для защиты граждан». Ранее Коидзуми во время визита в Бельгию заявил, что «ни одна страна не может обеспечить свою безопасность, не обсуждая ядерные вопросы без каких-либо табу». Министр обороны также высказывался за более смелое проведение в стране дискуссии о ядерном оружии и сослался на недавнее решение парламента Финляндии разрешить ввоз на ее территорию ядерных вооружений, а также на планы Франции по наращиванию количества ядерных боеголовок.