Япония в вопросе безопасности полагается на «ядерный зонтик» США

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Японии придерживается так называемых трех неядерных принципов и полагается в обеспечении своей безопасности как на свои силы, так и на американский «ядерный зонтик». Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара, комментируя призыв министра обороны Синдзиро Коидзуми не делать из обсуждения этой темы табу.
«Как мы уже говорили, правительство придерживается трех неядерных принципов в качестве своей политики. Япония будет защищать свой мир и безопасность, укрепляя собственные оборонные возможности и повышая надежность расширенного сдерживания, обеспечиваемого Соединенными Штатами, включая ядерное оружие», — сказал он.
Касательно слов Коидзуми Кихара отметил, что его высказывания были сделаны исходя из того, что «необходимо обсуждать и тщательно разъяснять населению вопросы о том, какая оборонная политика необходима для защиты граждан». Ранее Коидзуми во время визита в Бельгию заявил, что «ни одна страна не может обеспечить свою безопасность, не обсуждая ядерные вопросы без каких-либо табу». Министр обороны также высказывался за более смелое проведение в стране дискуссии о ядерном оружии и сослался на недавнее решение парламента Финляндии разрешить ввоз на ее территорию ядерных вооружений, а также на планы Франции по наращиванию количества ядерных боеголовок.
Вместе с тем Кихара не стал комментировать вопрос о том, запланировано ли изменение трех неядерных принципов при пересмотре трех базовых документов в области безопасности, в том числе стратегии нацбезопасности, которые власти собираются обновить до конца года. «Что касается вопросов о конкретных деталях пересмотра трех документов, обсуждения будут продолжены в будущем, поэтому я воздержусь от каких-либо ответов на данный момент», — добавил генсек кабмина.
В Японии действуют три неядерных принципа — не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие. Они были утверждены решением правительства, не обладают силой закона и могут быть относительно легко пересмотрены. В то же время приверженность трем принципам неизменно подтверждают все кабинеты министров страны. Сами дискуссии о ядерном оружии долгое время считались в Японии табу, в связи с чем некоторые политики говорили о наличии «четвертого принципа» — не обсуждать — и призывали отказаться хотя бы от него.
Правительство нынешнего премьер-министра страны Санаэ Такаити намерено до конца года пересмотреть основополагающие документы в сфере обороны, включая изучение вопроса о трех неядерных принципах. Входящая в правящую коалицию на правах младшего партнера партия «Общество обновления Японии» открыто предлагает отказаться от запрета на ввоз ядерного оружия. К этому также призывают некоторые отдельные политики и отставные генералы, ссылающиеся на необходимость оставить возможность завоза американского ядерного оружия в кризисных ситуациях.