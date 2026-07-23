Юрист Султанов: собственники вправе контролировать работу управляющей компании

Собственники помещений вправе контролировать работу управляющей компании, и значительную часть необходимой информации сегодня можно получить в электронном формате в основных сервисах — ГИС ЖКХ и мобильное приложение «Госуслуги Дом».
Об этом в беседе с RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.
«Там можно проверить, какая организация управляет конкретным домом, ознакомиться с договором управления, перечнем и со стоимостью работ по содержанию и ремонту общего имущества, со сведениями о коммунальных услугах, приборах учёта, плановых работах и об аварийных ситуациях», — подчеркнул специалист.
Особое внимание следует обратить на ежегодный отчёт управляющей организации, посоветовал он.
«УК обязана представить его собственникам и разместить в ГИС ЖКХ в течение I квартала года, следующего за отчётным. С 1 марта 2026-го такой отчёт составляется по единой форме. В нём отражаются сведения о начисленных и поступивших средствах, выполненных работах, текущем ремонте, расходах на управление домом и претензионной работе. Это позволяет сопоставить платежи собственников с тем, что реально было сделано», — разъяснил специалист.
Отмечается, что дополнительно управляющую компанию можно проверить через сервис ФНС, где размещаются сведения о статусе юридического лица, его руководителе и об адресе.
«В картотеке арбитражных дел можно изучить судебные споры с участием компании, а в реестре сведений о банкротстве — проверить наличие соответствующих процедур и публикаций. Если обязательная информация отсутствует, отчёт не размещён или фактическое состояние дома не соответствует заявленным работам, собственники вправе обратиться в государственную жилищную инспекцию, в том числе через ГИС ЖКХ», — добавил Султанов.
При этом жильцы, которые не являются собственниками, могут пользоваться открытыми сведениями и направлять обращения по вопросам качества услуг, но наиболее широкие контрольные полномочия принадлежат именно собственникам помещений, заключил собеседник RT.
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