Юрист Султанов: собственники вправе контролировать работу управляющей компании

«УК обязана представить его собственникам и разместить в ГИС ЖКХ в течение I квартала года, следующего за отчётным. С 1 марта 2026-го такой отчёт составляется по единой форме. В нём отражаются сведения о начисленных и поступивших средствах, выполненных работах, текущем ремонте, расходах на управление домом и претензионной работе. Это позволяет сопоставить платежи собственников с тем, что реально было сделано», — разъяснил специалист.