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Юрист Султанов: собственники вправе контролировать работу управляющей компании

Собственники помещений вправе контролировать работу управляющей компании, и значительную часть необходимой информации сегодня можно получить в электронном формате в основных сервисах — ГИС ЖКХ и мобильное приложение «Госуслуги Дом».

Источник: RT на русском

Собственники помещений вправе контролировать работу управляющей компании, и значительную часть необходимой информации сегодня можно получить в электронном формате в основных сервисах — ГИС ЖКХ и мобильное приложение «Госуслуги Дом».

Об этом в беседе с RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

«Там можно проверить, какая организация управляет конкретным домом, ознакомиться с договором управления, перечнем и со стоимостью работ по содержанию и ремонту общего имущества, со сведениями о коммунальных услугах, приборах учёта, плановых работах и об аварийных ситуациях», — подчеркнул специалист.

Особое внимание следует обратить на ежегодный отчёт управляющей организации, посоветовал он.

«УК обязана представить его собственникам и разместить в ГИС ЖКХ в течение I квартала года, следующего за отчётным. С 1 марта 2026-го такой отчёт составляется по единой форме. В нём отражаются сведения о начисленных и поступивших средствах, выполненных работах, текущем ремонте, расходах на управление домом и претензионной работе. Это позволяет сопоставить платежи собственников с тем, что реально было сделано», — разъяснил специалист.

Отмечается, что дополнительно управляющую компанию можно проверить через сервис ФНС, где размещаются сведения о статусе юридического лица, его руководителе и об адресе.

«В картотеке арбитражных дел можно изучить судебные споры с участием компании, а в реестре сведений о банкротстве — проверить наличие соответствующих процедур и публикаций. Если обязательная информация отсутствует, отчёт не размещён или фактическое состояние дома не соответствует заявленным работам, собственники вправе обратиться в государственную жилищную инспекцию, в том числе через ГИС ЖКХ», — добавил Султанов.

При этом жильцы, которые не являются собственниками, могут пользоваться открытыми сведениями и направлять обращения по вопросам качества услуг, но наиболее широкие контрольные полномочия принадлежат именно собственникам помещений, заключил собеседник RT.

Ранее россиян предупредили, что регулярное отсутствие консьержа считается нарушением.