США завершили 12-й раунд ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о завершении 12-й волны ударов по иранским целям.
«Двадцать второго июля в 22.30 по восточному времени (05:30 мск — ред.) силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) завершили очередной раунд ударов по Ирану, 12-ю ночь подряд», — говорится в заявлении командования в соцсети X.
Американские силы нанесли удары по военным объектам Ирана, включая объекты военно-морской инфраструктуры, хранилища ракет и беспилотников, береговые пункты наблюдения и средства противовоздушной обороны, говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.