Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США завершили 12-й раунд ударов по Ирану

ВС США завершили 12-й раунд ударов по Ирану.

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о завершении 12-й волны ударов по иранским целям.

«Двадцать второго июля в 22.30 по восточному времени (05:30 мск — ред.) силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) завершили очередной раунд ударов по Ирану, 12-ю ночь подряд», — говорится в заявлении командования в соцсети X.

Американские силы нанесли удары по военным объектам Ирана, включая объекты военно-морской инфраструктуры, хранилища ракет и беспилотников, береговые пункты наблюдения и средства противовоздушной обороны, говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше