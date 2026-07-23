Финская активистка назвала причину распространения сатанизма* на Украине

Ранее в Киеве учительницу лицея оштрафовали на 3,4 тыс. гривен за показ первоклассникам мультфильма на русском языке. Проверку организовали после обращения отца одного из учеников, который служил в ВСУ. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская сообщила о нарушении статьи 21 закона о языке. Педагог признала факт показа мультфильма, оплатила штраф и получила административный протокол. Ивановская напомнила, что украинский язык должен использоваться во время обучения и общения педагогов с учениками.