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США завершили новую серию ударов по Ирану

Военнослужащие армии США завершили нанесение очередной серии ударов по территории Ирана.

Военнослужащие армии США завершили нанесение очередной серии ударов по территории Ирана.

Об этом заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

«Силы Центрального командования завершили очередной раунд ударов по Ирану, (удары наносились — RT.) 12-ю ночь подряд», — отмечается в X.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран в ближайшее время будет готов заключить соглашение с Вашингтоном.

Издание The Wall Street Journal сообщил, что США перебрасывают на Ближний Восток войска, медиков и вооружение, чтобы предоставить президенту Дональду Трампу более мощные военные возможности в регионе.

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