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Автомат спас бойца ВС России от осколков дрона ВСУ в Благодатном

Автомат Калашникова спас бойца ВС России от осколков дрона ВСУ в Благодатном.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Автомат Калашникова принял на себя осколки украинского беспилотника и спас жизнь российскому военнослужащему во время боев за населенный пункт Благодатное в Запорожской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск «Восток» с позывным Сармат.

Собеседник агентства сообщил, что во время выполнения боевой задачи рядом с ним взорвался украинский дрон.

«Возле меня разорвался дрон, метрах в трех от меня. Осколки полетели, попали прямо в автомат. Тем самым смягчив удар осколков. Автомат пришел в негодность. Мне пришлось через некоторое время взять другой автомат, чтобы продолжать бой», — рассказал Сармат.

Минобороны России 22 июля сообщило об освобождении населенного пункта Благодатное в Запорожской области силами группировки войск «Восток».

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