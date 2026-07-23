Автомат спас бойца ВС России от осколков дрона ВСУ в Благодатном

«Возле меня разорвался дрон, метрах в трех от меня. Осколки полетели, попали прямо в автомат. Тем самым смягчив удар осколков. Автомат пришел в негодность. Мне пришлось через некоторое время взять другой автомат, чтобы продолжать бой», — рассказал Сармат.