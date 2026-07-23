Дроны «Севера» уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области

«Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: гаубица TRF-1, боевая бронированная машина “Козак” и три пункта временной дислокации ВСУ», — отметили в группировке.