Дроны «Севера» уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области

КУРСК, 23 июл — РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за прошедшую ночь уничтожили гаубицу французского производства TRF-1 и три пункта временной дислокации ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск «Север».
«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь в Харьковской и Сумской областях операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.
«Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: гаубица TRF-1, боевая бронированная машина “Козак” и три пункта временной дислокации ВСУ», — отметили в группировке.