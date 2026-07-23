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Дроны «Севера» уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области

Дроны «Севера» уничтожили французскую гаубицу TRF-1 ВСУ в Сумской области.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 23 июл — РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за прошедшую ночь уничтожили гаубицу французского производства TRF-1 и три пункта временной дислокации ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск «Север».

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь в Харьковской и Сумской областях операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.

«Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: гаубица TRF-1, боевая бронированная машина “Козак” и три пункта временной дислокации ВСУ», — отметили в группировке.

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