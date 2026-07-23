Группировка «Север» за ночь уничтожила три пункта временной дислокации ВСУ

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ. Координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи. Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: гаубица TRF-1, боевая бронированная машина “Казак” и три пункта временной дислокации ВСУ», — рассказали там.