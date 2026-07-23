Силы ПВО «Севера» уничтожили более 40 беспилотников ВСУ

КУРСК, 23 июля. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили более 40 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях за ночь. Об этом ТАСС сообщили в группировке.
«В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск “Север” за прошедшую ночь был обнаружен пролет 43 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации. Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО расположенных в районах пролетов летательных аппаратов. В результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ», — рассказали там.
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