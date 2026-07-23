Последние дни: дан неожиданный прогноз о будущем Сырского и Зеленского

Назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины вместо Александра Сырского стало результатом совпадения сразу нескольких кризисов — военного, политического и коррупционного. Уступив давлению улицы и западных кураторов, Владимир Зеленский сменил фигуру, которую сам же недавно возносил. Что стоит за кадровой рокировкой, как Сырский пытается уйти от ответственности и чьи интересы обслуживает новый главком — разбирались aif.ru вместе с экс-народным депутатом Украины Олегом Царевым и полковником запаса, членом президиума «Офицеров России» Тимуром Сыртлановым.
Потеря Константиновки «добила» Сырского.
О том, что отставка Сырского назревала давно, говорит участник специальной военной операции Сыртланов. По его оценке, решающим ударом, окончательно предопределившим решение киевского режима, стала потеря контроля над Константиновкой. Российские штурмовики освободили город на пути к Славянску и Краматорску, и это открыло возможность оперативного окружения группировки ВСУ.
«Тактический провал экс-главкома окончательно сломал его», — подчеркнул эксперт.
Протесты и битва за бюджет.
Однако одной военной неудачей дело не ограничилось. Параллельно в Киеве нарастало давление снизу: протестующие и часть политических деятелей требовали не только отставки Сырского, но и назначения министром обороны уволенного с этой должности Михаила Федорова. По словам Царева, Зеленскому пришлось реагировать: он убрал Сырского, но категорически не захотел отдавать оборонное ведомство.
«Министерство обороны — это должность, когда чиновник расписывает деньги, ставит подпись. А деньгами Зеленский делиться не хочет. Все фирмы, контракты, коррупционный заработок сосредоточены у него. Пустить туда обратно Федорова — утратить контроль», — объяснил Царев.
Федорову, по его данным, предложили пост, при котором он будет «как бы за всё отвечать, но ничего не решать», и тот уже отказался. Так Зеленский сохранил финансовые потоки в своих руках, а на место главкома поставил компромиссную фигуру.
Драпатый для Зеленского, по мнению Царева, удобен, но не так безоговорочно лоялен, как Сырский.
«Он давно воюет, сделал себя на фронте, не “лампасник”. Известный в армии человек, сам Зеленский его поднимал. Он, конечно, меньше устраивает, чем Сырский, но всё же устраивает», — отметил бывший депутат.
Сырский уходит, оставляя «наступающую армию».
Едва покинув должность, Сырский сделал заявление, которое Царев назвал тонкой информационной игрой. Экс-главком сказал, что передает Драпатому армию, которая наступает.
«Смысл в том, что если у Драпатого начнутся провалы, виноват будет новый главком, а Сырский был молодцом и оставил всё в лучшем виде. Он на всякий случай начинает свою игру вести», — считает эксперт.
При этом серьезных репрессий против генерала со стороны киевского режима не ожидается. Царев уверен: к деньгам Сырский отношения не имел, сажать его не за что, а дразнить военных созданием личного врага Зеленскому невыгодно. Проблема экс-главкома — в трудоустройстве.
«Заместителем к Драпатому он не пойдет, а должности выше главкома на Украине нет», — пояснил политик. По его мнению, западные военные структуры могли бы заинтересоваться офицером, воевавшим в реальной современной войне, знающим все реалии.
Мрачное будущее Сырского и интересы Залужного.
Гораздо более жесткий прогноз дает Тимур Сыртланов. Он убежден, что Сырскому грозит смертельная опасность как от обозленных ветеранов ВСУ, так и от украинских спецслужб, если он попытается бежать за границу.
«Появится какой-нибудь бывший участник боевых действий, который затаил обиду и подкараулит его в тёмном переулке. Произойти это может на Украине или в Европе — спецслужбы находят людей даже в маленьких городках», — сказал он.
Одновременно Сыртланов указывает, что нынешняя перестройка военно-политической системы ведется с подачи и под давлением Запада, а главная цель — расчистить путь бывшему главкому Валерию Залужному. Тот сейчас занимает пост посла в Британии, но, по мнению эксперта, уже осенью может сменить нелегитимного президента.
«Все перестановки осуществляются с учетом пожеланий Залужного. Драпатый — компромиссная фигура, поставленная с прицелом на грядущий транзит власти», — уверен офицер.