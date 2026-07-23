Азаров рассказал, кто организовал «картонные майданы» на Украине

«Проводил эти “картонные” мероприятия некий Стерненко — [бывший] советник экс-министра обороны [Михаила] Федорова, отъявленный нацист, который известен тем, что зарезал человека, снимал это на камеру и не понес за это никакой ответственности. То, что он занимался организацией этих мероприятий, тоже свидетельствует о том, что поручено заниматься этим нацистам», — сказал он.