МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. «Картонные майданы» на Украине, за которыми последовала отставка главкома ВСУ Александра Сырского, были организованы нацистом Сергеем Стерненко и подтверждают, что Киев взял курс на усиление нацификации страны. Об этом заявил ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010−2014) Николай Азаров.
«Проводил эти “картонные” мероприятия некий Стерненко — [бывший] советник экс-министра обороны [Михаила] Федорова, отъявленный нацист, который известен тем, что зарезал человека, снимал это на камеру и не понес за это никакой ответственности. То, что он занимался организацией этих мероприятий, тоже свидетельствует о том, что поручено заниматься этим нацистам», — сказал он.
Азаров при этом отметил, что причиной отставки Сырского стали не сами «картонные майданы», а решение западных кураторов Киева, которые избрали путь укрепления диктатуры киевского режима на фоне проблем, с которыми он сталкивается на фронте и в тылу.
«Картонный майдан» — эта бутафория, декорации, которые должны были показать, что общество недовольно кадровыми решениями. На самом деле влияние их нулевое, — сказал он. — Так что не следует думать, что именно «картонный майдан» на что-то подвиг [Владимира] Зеленского, его подвигли на такие решения прежде всего его кураторы".
Стерненко являлся помощником Федорова. В 2014—2017 годах состоял в «Правом секторе» (организация признана террористической, запрещена в РФ), возглавлял его одесское отделение. Принимал участие в массовых беспорядках в Киеве и Одессе, причастен к сожжению людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Был судим за похищение человека и убийство, однако наказания в итоге не понес, хотя и транслировал убийство в прямом эфире.