На Запорожье удары ВСУ по жителям назвали местью за «позорный контрнаступ»

Еще одной целью активизации ударов противника по мирным городам и селам является попытка блокировать Энергодар и Каменку-Днепровскую, и, соответственно Запорожскую АЭС, добавил замминистра. Собеседник агентства указал, что киевский режим преследует также «множество иных, в том числе политических целей, тем более, в преддверии выборного процесса 2026 года».