На Запорожье удары ВСУ по жителям назвали местью за «позорный контрнаступ»

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Украинские войска пытаются нарастить количество ударов БПЛА по мирному населению и гражданским объектам Запорожской области, считая, что им удастся отомстить за провальный «контрнаступ» в 2023 году, отраженный российскими военными. Об этом заявил ТАСС заместитель министра региональной безопасности области Олег Мурачев.
«Запорожское направление для врага имеет одно из основных стратегических и, если хотите, “сакральных” значений. Активизацией ударов БПЛА по гражданским объектам и населению противник, в том числе пытается взять реванш за подорванный престиж — провальный и позорный “контрнаступ” весны — лета 2023 года», — считает Мурачев.
Еще одной целью активизации ударов противника по мирным городам и селам является попытка блокировать Энергодар и Каменку-Днепровскую, и, соответственно Запорожскую АЭС, добавил замминистра. Собеседник агентства указал, что киевский режим преследует также «множество иных, в том числе политических целей, тем более, в преддверии выборного процесса 2026 года».
Однако, подчеркнул Мурачев, ни одна из преступных целей киевского режима не будет достигнута, поскольку безопасность региона полностью под контролем ВС РФ.