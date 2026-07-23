Американский журналист Такер Карлсон заявил, что его сограждан арестовывают по возвращении из поездок в Россию.
«Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого (поездки в Россию — RT.). И людей арестовывают на обратном пути», — сообщил он во время записи подкаста East Meets West.
По его словам, он хотел посетить Россию зимой, однако столкнулся с некими трудностями.
Ранее Карлсон заявил, что группа злонамеренных людей хочет втянуть Соединённые Штаты в войну с Россией.
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Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Читать дальше