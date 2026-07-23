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Карлсон: американцев арестовывают по возвращении из поездок в Россию

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что его сограждан арестовывают по возвращении из поездок в Россию.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что его сограждан арестовывают по возвращении из поездок в Россию.

«Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого (поездки в Россию — RT.). И людей арестовывают на обратном пути», — сообщил он во время записи подкаста East Meets West.

По его словам, он хотел посетить Россию зимой, однако столкнулся с некими трудностями.

Ранее Карлсон заявил, что группа злонамеренных людей хочет втянуть Соединённые Штаты в войну с Россией.

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