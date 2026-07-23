NYT: конгрессмен Джордан обвинил экс-прокурора США Смита в даче ложных показаний

Джордан считает, что, выступая под присягой на слушаниях в декабре 2025 года, Смит «умышленно сделал ложные заявления», когда отвечал на вопрос о попытках получить информацию о переписке и телефонных звонках 44 членов Конгресса, которые контактировали с Трампом и его окружением. «Ответы Смита создавали впечатление, что ни у Смита, ни у его команды не было доступа к содержанию текстовых сообщений членов [Конгресса]. Нам известно, что это ложь», — цитирует The New York Times письмо Джордана на имя исполняющего обязанности главы Минюста — генерального прокурора США Тодда Бланша.