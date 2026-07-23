NYT: конгрессмен Джордан обвинил экс-прокурора США Смита в даче ложных показаний

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джим Джордан попросил Минюст проверить, не давал ли экс-спецпрокурор Джек Смит ложные показания Конгрессу. Об этом сообщила газета The New York Times.
До ухода в отставку в январе 2025 года Смит вел дела по обвинениям в ненадлежащем хранении президентом США Дональдом Трампом секретных документов, а также якобы предпринятой им в январе 2021 года попытке сохранить власть, несмотря на поражение на выборах. В итоге оба разбирательства в отношении Трампа были прекращены.
Джордан считает, что, выступая под присягой на слушаниях в декабре 2025 года, Смит «умышленно сделал ложные заявления», когда отвечал на вопрос о попытках получить информацию о переписке и телефонных звонках 44 членов Конгресса, которые контактировали с Трампом и его окружением. «Ответы Смита создавали впечатление, что ни у Смита, ни у его команды не было доступа к содержанию текстовых сообщений членов [Конгресса]. Нам известно, что это ложь», — цитирует The New York Times письмо Джордана на имя исполняющего обязанности главы Минюста — генерального прокурора США Тодда Бланша.
Это может стать толчком для уголовного преследования Смита, пишет газета, утверждая, что экс-прокурора можно считать едва ли не главной мишенью кампании Трампа по сведению счетов с политическими оппонентами.