В больницах и СИЗО Челябинской области откроют 17 временных избирательных участков

В голосовании смогут принять участие граждане России старше 18 лет. Будут избраны 450 депутатов: 225 по федеральному округу и 225 по одномандатным. Голосование состоится 18, 19 и 20 сентября.
«Приняли решение о согласовании территориальным избирательным комиссиям образования 17 временных избирательных участков: четыре — в СИЗО, 12 — в лечебных учреждениях, одного — для голосования граждан без регистрации», — прокомментировали в региональном избиркоме.
На своем избирательном участке южноуральцы получат два бюллетеня: один для голосования за политическую партию по федеральному списку, второй — за кандидата-одномандатника.
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