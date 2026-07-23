Япония планирует сделать пересадку свиных почек людям стандартным лечением к 2033 году

К концу 2027 финансового года рядом с клиниками создадут специальную инфраструктуру для изъятия органов у свиней. В 2030 году PorMedTec рассчитывает получить условное разрешение на пересадку органов от животных к людям, а к 2033 году — сделать процедуру стандартным методом лечения.