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БПЛА атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

Украинские дроны атаковали объект ТЭК в Ульяновской области, пожар тушат специалисты.

Источник: RT на русском

Украинские дроны атаковали объект ТЭК в Ульяновской области, пожар тушат специалисты.

Об этом заявил губернатор Алексей Русских.

«Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе. На месте работают спецслужбы», — написал он в Telegram.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО армии России сбили четыре дрона над городом.

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