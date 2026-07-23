БПЛА атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

Украинские дроны атаковали объект ТЭК в Ульяновской области, пожар тушат специалисты.
Об этом заявил губернатор Алексей Русских.
«Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе. На месте работают спецслужбы», — написал он в Telegram.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО армии России сбили четыре дрона над городом.
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