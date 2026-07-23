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ТАСС: ВСУ наращивают группировку в Черниговской области

В российских силовых структурах отметили, что регион продолжает испытывать проблемы с энергоснабжением.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Украинская армия наращивает численный состав боевых групп в Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что противник продолжает наращивать численный состав боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что регион продолжает испытывать проблемы с энергоснабжением, свыше 100 тыс. абонентов остались без света в Чернигове, Черниговском и Корюковском районах.

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